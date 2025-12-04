Cochabamba: Intendencia autoriza venta libre de pan a Bs 0,50 en plazas y espacios públicos

En una medida inédita y de impacto directo en plena crisis por el precio del pan, la Intendencia Municipal de Cochabamba autorizó que cualquier ciudadano, comerciante o vecino pueda vender pan de batalla a Bs 0,50 y con un peso obligatorio de 60 gramos, en cualquier plaza, avenida o espacio público, incluida la Plaza Principal 14 de Septiembre.

La determinación —temporal y excepcional— surge tras el conflicto entre panificadores y el Gobierno que derivó en el incremento del pan a Bs 0,80 en varios puntos de la ciudad.

“El que quiera vender pan, sea panificador o vecino, puede hacerlo en plazuelas, en la Colón, en El Prado, en la plaza principal o donde vea conveniente. Siempre y cuando pese 60 gramos y se venda a Bs 0,50”, afirmó el intendente Enrique Navia, remarcando que el objetivo es “proteger el bolsillo de las familias cochabambinas”.

Navia aseguró que la Intendencia realizará un control estricto del peso y del precio no solo del pan, sino también de productos esenciales de la canasta familiar. “Vamos a controlar peso y precio. Y si otros productos como la carne de res y el pollo no bajan, actuaremos de la misma forma”, advirtió.

La población recibió la noticia con alivio, declarando que muchas familias ya no pueden comprar la misma cantidad de pan con el precio de Bs 0,80. “Está bien que lo dejen a 50 centavos, porque con esta crisis ya no tenemos ni para el pan. Los sueldos no suben”, dijo una vecina.

Otro ciudadano celebró la medida, pero pidió seguridad para quienes se animen a vender en lugares públicos. “Me alegra, pero también tienen que cuidar a las personas, porque ahora los van a amedrentar o botarles el pan”, comentó. Varias familias relataron que el incremento afectó directamente su alimentación: “Somos cinco. Con 10 bolivianos ya no alcanza. Antes sí alcanzaba para la noche para nuestro cafecito. Ahora no”.

La población también cuestionó la justificación del alza. “Los panificadores están aprovechando. La harina y el azúcar ya han bajado; no está como antes”. A pesar del respaldo a la medida, insisten en que la Intendencia debe hacer cumplir el peso mínimo de 60 gramos. “Están vendiendo panes de 50 centavos que parecen de un mordisco. Que controlen el peso, por favor”, exigió otra ciudadana.

La molestia llegó al punto de que algunos vecinos incluso plantearon alternativas radicales: “Si los panificadores no quieren bajar, que el Ejército haga pan del mismo tamaño y que lo vendan a 50 centavos”.

