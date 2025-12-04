Colcapirhua vive uno de los episodios más violentos desde que comenzó el bloqueo al relleno sanitario de Cotapachi hace ya 7 días. Lo que inició como un intento municipal de desbloquear la vía terminó en enfrentamientos, heridos, trabajadores retenidos y denuncias estremecedoras.

Este jueves, mientras personal del municipio intentaba ingresar al botadero, grupos de choque —según denuncian funcionarios y vecinos— aparecieron desde los cerros armados con palos, piedras, petardos, huaracas y cadenas, rebasando por completo al contingente municipal, que tuvo que huir por la serranía para salvarse.

Minutos después, una escena dramática se desarrolló en la zona de Esquilán, donde fueron trasladados los primeros funcionarios rescatados por una camioneta de la Policía. Muchos de ellos llegaron ensangrentados, golpeados, embarrados y en evidente estado de shock.

Las declaraciones de los heridos estremecieron a la población: “Nos han dado con cadenas, con flechas, con tenazas… querían sacarnos los dedos”, dijo un trabajador rescatado desde la parte alta de Cotapachi. “Tenemos más gente arriba… los están golpeando, los están torturando. Pedimos que venga la Policía, solo mandaron dos efectivos. Esto ya está incontrolable”, añadió.

Heridos denuncian torturas y retención durante violento enfrentamiento en Colcapirhua. Foto: Red Uno

Según el personal, al menos tres trabajadores siguen retenidos en la parte alta, y se desconoce cuántos más continúan escondidos intentando escapar por la serranía. Se reporta que algunos huyeron hacia Zofraco y otros a zonas cercanas a Cochabamba.

Testigos aseguran que los grupos violentos no son pobladores del sector, una versión compartida por vecinos que, por temor, evitaron hablar frente a cámaras: “Ellos no son de acá, están invadiendo nuestra jurisdicción. Queremos que se vayan”, dijeron desde sus viviendas.

A pesar de la gravedad de la situación, el primer operativo policial ingresó solo con dos efectivos, quienes lograron rescatar a un grupo de trabajadores, pero no pudieron avanzar para recuperar a los restantes. Horas más tarde, una segunda camioneta con otros dos policías volvió a subir, intentando avanzar en medio del riesgo.

El equipo de prensa que transmitía desde el lugar también fue obligado a retirarse tras recibir pedradas mientras intentaba documentar el enfrentamiento. “Tuvimos que salir huyendo. No pudimos mostrar lo que pasaba porque nos agredían”, denunció el equipo móvil.

Lo que por días fue un bloqueo sin justificación oficial ahora se ha convertido en un foco de violencia extrema, retenes con riesgo de tortura y un llamado urgente a las autoridades nacionales para intervenir. Mientras tanto, Colcapirhua permanece inundada de basura, con riesgos sanitarios crecientes y sin una solución a la vista.

Las autoridades municipales insisten: “Necesitamos a la Policía cuanto antes. Hay gente retenida y herida”. La población espera que en las próximas horas se logre rescatar a los trabajadores faltantes y restablecer el orden en Cotapachi, donde la tensión crece minuto a minuto.

