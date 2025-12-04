“Los militares solo cumplían órdenes": Zúñiga firma garantías para víctimas y pide detención domiciliaria

Este miércoles, alrededor de las 09:00 horas, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, ingresó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde firmó garantías para las víctimas de los hechos ocurridos durante la revuelta militar del 26 de junio de 2024.

Su abogado reiteró que ahora solicitará detención domiciliaria. Zúñiga, antes de ingresar a la Felcc, volvió a insistir en que él y los militares procesados solo habrían cumplido órdenes.

“Los militares solo cumplían órdenes. Todos los soldados que fueron el día 26 de junio son inocentes; los verdaderos culpables están en las calles libres: Arce, María Nela Prada, Novillo, Hugo Moldiz, Del Castillo (Sonia). La orden fue del presidente Arce”, manifestó Zúñiga.

El excomandante llegó desde el penal de El Abra, en Cochabamba, hasta el Aeropuerto Internacional de El Alto, desde donde fue trasladado directamente al recinto penitenciario de San Pedro.

Se informó que posteriormente, que Zúñiga será trasladado nuevamente a Cochabamba. El pasado 30 de octubre, una comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional, señaló que no hubo ningún golpe de Estado, el pasado 26 de junio.

