Caso Zúñiga: Abogado de acusado denuncia abusos y prevé prontas liberaciones

A más de un año del intento de toma militar de la Plaza Murillo, conocido como el "caso Zúñiga", la situación legal de los detenidos sigue en el limbo, con el abogado Omar Durán, defensor de uno de los acusados, denunciando un uso abusivo del sistema judicial para fines políticos y previendo la pronta liberación de los implicados.

Un proceso penal burocrático y con falta de objetividad

En una entrevista para el programa Que No Me Pierda, Durán afirmó que los casos de naturaleza política en Bolivia utilizan el Código de Procedimiento Penal de manera "abusiva", y que los fiscales obedecen órdenes directas del Ejecutivo. Señaló que la detención preventiva se ha convertido en la norma, y no en la excepción, a pesar de que la ley establece un plazo de investigación de solo seis meses.

"La falta de objetividad y la falta de participación del Ministerio Público... no encuentran los elementos suficientes", declaró Durán, añadiendo que los fiscales y la policía carecen de la capacidad necesaria para resolver estos casos en un tiempo razonable.

El abogado destacó que, a pesar de la ausencia de una acusación formal, los acusados han estado en detención por más de un año y dos meses, un plazo que ya habría vencido según las normas procesales. Durán adelantó que, por esta razón, los abogados de los detenidos pedirán la extinción del proceso o, al menos, la liberación inmediata.

Acusados clave con proceso abreviado y nuevas revelaciones

Durán reveló que algunos de los implicados, incluidos "jefes de inteligencia", se han sometido a un proceso abreviado, lo que ha generado una situación injusta para otros que, según él, no tuvieron participación directa en los hechos, pero permanecen detenidos.

El abogado también criticó la falta de autoridad en el sistema carcelario y la manipulación de la jurisdicción de los acusados. Mencionó que, de manera abusiva y contraria a los derechos humanos, se ha trasladado a algunos detenidos lejos de su juez natural para evitar conflictos con otros reos.

"Hay un grupo muy, pero muy importante ahí que no tienen tal vez ninguna participación en estos hechos y están detenidos", aseveró Durán, asegurando que en los próximos días habrá novedades y que "se sabrán otras cosas que se han ocultado durante todo este tiempo", pues está convencido de que todos serán liberados.

