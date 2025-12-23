Estos son los requisitos para obtener la cédula de identidad desde los 18 años, según el Segip

Contar con toda la documentación correcta al momento de acudir a las oficinas permite una atención mucho más fluida, evitando demoras innecesarias para el usuario.
22/12/2025 21:36
Escuchar esta nota
El Servicio General de Identificación Personal (Segip), en el marco de su labor por garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos bolivianos, informó sobre los requisitos fundamentales para que las personas mayores de 18 años puedan tramitar su cédula de identidad de manera ágil y eficiente.
De acuerdo con la información institucional emitida por el Ministerio de Gobierno, los ciudadanos interesados deben cumplir con la presentación de la siguiente documentación y trámites:
Pago de valores: Se debe realizar un depósito bancario o una transferencia por un monto de Bs 17.
Certificado de nacimiento: Presentar el certificado de nacimiento original, siempre que haya sido obtenido después de julio de 2007.
Certificado de partida única: Contar con el certificado de partida única vigente, el cual debe ser emitido por el SERECI.
Resolución administrativa: En caso de que corresponda, se debe adjuntar la resolución administrativa de nueva inscripción.
Desde la institución recalcan que contar con toda la documentación correcta al momento de acudir a las oficinas permite una atención mucho más fluida, evitando demoras innecesarias para el usuario.
Mira la programación en Red Uno Play
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00