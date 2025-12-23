TEMAS DE HOY:
Nacionales

Estos son los requisitos para obtener la cédula de identidad desde los 18 años, según el Segip

Contar con toda la documentación correcta al momento de acudir a las oficinas permite una atención mucho más fluida, evitando demoras innecesarias para el usuario.

Milen Saavedra

22/12/2025 21:36

Conoce los requisitos para tramitar la Cédula de Identidad si eres mayor de 18 años
Bolivia

El Servicio General de Identificación Personal (Segip), en el marco de su labor por garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos bolivianos, informó sobre los requisitos fundamentales para que las personas mayores de 18 años puedan tramitar su cédula de identidad de manera ágil y eficiente.

De acuerdo con la información institucional emitida por el Ministerio de Gobierno, los ciudadanos interesados deben cumplir con la presentación de la siguiente documentación y trámites:

  • Pago de valores: Se debe realizar un depósito bancario o una transferencia por un monto de Bs 17.

  • Certificado de nacimiento: Presentar el certificado de nacimiento original, siempre que haya sido obtenido después de julio de 2007.

  • Certificado de partida única: Contar con el certificado de partida única vigente, el cual debe ser emitido por el SERECI.

  • Resolución administrativa: En caso de que corresponda, se debe adjuntar la resolución administrativa de nueva inscripción.

Desde la institución recalcan que contar con toda la documentación correcta al momento de acudir a las oficinas permite una atención mucho más fluida, evitando demoras innecesarias para el usuario.

