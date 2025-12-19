¿Necesitas viajar y sacar pasaporte? Estos son los puntos habilitados por Migración en Bolivia

Si necesitas realizar trámites migratorios o estás planeando un viaje al exterior, la DIGEMIG habilitó diversos puntos de atención en todo el territorio boliviano para que puedas acercarte a la oficina más cercana a tu domicilio.

Puntos de atención por departamento

A continuación, detallamos las ubicaciones de las oficinas departamentales según la información oficial de la institución:

La Paz: Avenida Camacho N.º 1468, entre las calles Bueno y Loayza, en la Zona Central.

Cochabamba: Avenida J. Rodríguez, entre las calles Santa Cruz y Potosí.

Sacaba: Avenida Eliodoro Villazón S/N, Piso 1, ubicada en la Terminal de Buses de Sacaba (Carretera a Santa Cruz).

Santa Cruz de la Sierra: Calle Quijarro N.º 10, esquina calle Sucre, en el Edificio Guapay.

Santa Cruz (Zona Norte): Centro Comercial Ciudad Indana, Avenida Roque Aguilera S/N, 3er anillo (entre Av. Piraí y Radial 19), piso 2.

Sucre (Chuquisaca): Calle Bolívar N.º 609, situada entre las calles Grau y Dalence.

Potosí: Calle Calama N.º 188, entre Avenida Cívica y Avenida Arce.

Tarija: Calle Federico Ávila N.º 150, entre la calle Ciro Trigo y la Avenida Las Américas.

Oruro: Calle Cochabamba esquina La Plata N.º 5700.

Trinidad (Beni): Avenida Pedro Ignacio Muiba, entre la Avenida Moxos y la calle Ibare.

Cobija (Pando): Avenida Internacional N.º 567.

En estos puntos autorizados podrás tramitar tu pasaporte y realizar cualquier gestión relacionada con tu estatus migratorio. Se recomienda portar los documentos de identidad vigentes antes de acudir a la oficina seleccionada.

Trámites disponibles

En estas oficinas, los ciudadanos pueden gestionar su pasaporte corriente para la Comunidad Andina, además de otros documentos de viaje como el carnet de tripulante terrestre.

La DIGEMIG recomienda a los usuarios verificar los horarios de atención local y acudir con la documentación necesaria para agilizar sus solicitudes migratorias.

