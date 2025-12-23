Nacional Potosí goleó a Bolívar y se coronó campeón de la Copa Bolivia

En un emocionante partido disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz, Nacional Potosí se proclamó campeón de la Copa Bolivia al vencer de manera contundente a Bolívar, con un marcador final de 4-1.

Desde los primeros minutos, el equipo potosino mostró su intención de remontar la serie. A los 3 minutos, William Álvarez abrió el marcador para Nacional Potosí, acercando a su equipo a la definición por penales. Minutos más tarde, Saulo Guerra convirtió un penal al minuto 17, igualando la serie global y manteniendo la emoción del encuentro.

Bolívar intentó reaccionar y logró descontar con un gol de cabeza de Martín Cauteruccio al minuto 31, poniendo nuevamente a los celestes al frente en el global. Sin embargo, Nacional Potosí respondió con fuerza en la segunda mitad, con Saulo Guerra anotando nuevamente al minuto 74 y Kevin Quiroz sellando la goleada al minuto 79.

El partido tuvo momentos tensos: Pedro Azogue fue expulsado al minuto 87 tras recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a Bolívar con 10 hombres en los minutos finales. A pesar de la presión celeste, Nacional Potosí mantuvo la ventaja y celebró el título en el Hernando Siles.

Con este resultado, Nacional Potosí se consagra campeón de la Copa Bolivia, logrando una victoria histórica frente a uno de los clubes más tradicionales del fútbol boliviano.

