Bomberos sofocan incendio en comercial de La Ramada; solo hay daños materiales

La mañana de este lunes se registró un incendio en el Centro Comercial San Jorge, ubicado en el antiguo Mercado la Ramada. Las llamas consumieron casi en su totalidad una caseta que operaba como cocina en una mitad y como venta de ropa en la otra.

El oficial de bomberos del municipio explicó que la rápida intervención de la Dirección de Gestión de Riesgo permitió controlar el fuego y alejar a las personas de la zona. “Gracias a Dios, solo se registraron daños materiales”, aseguró.

El personal de emergencia también verificó las garrafas de gas del local, detectando que una presentaba fuga, por lo que se tomaron las medidas necesarias para evitar una explosión o mayor daño. “Se utilizó la técnica adecuada para retirar todo el gas de manera segura”, indicó el oficial.

Respecto al uso de extintores, se señaló que los vecinos presentes contaban con ellos, pero no sabían utilizarlos, lo que retrasó la contención inicial del fuego.

Los bomberos emitieron recomendaciones a la población para prevenir accidentes, especialmente en esta temporada navideña.

“Eviten dejar conectadas las regletas si no se van a usar, utilicen materiales de buena calidad y no compren productos muy baratos, porque lo barato a veces sale caro”, advirtió el oficial.

El número de contacto del municipio para emergencias es 812-5050, y las autoridades permanecen atentas ante cualquier eventualidad en la zona.

