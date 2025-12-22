Ha pasado más de una semana desde la tragedia provocada por la riada en el municipio de El Torno, departamento de Santa Cruz. De acuerdo con la información oficial actualizada, el desastre ya dejó un saldo de 26 personas fallecidas y 13 comunidades afectadas por las inundaciones.

Las labores de emergencia continúan en la zona, principalmente para restablecer la circulación vehicular, que permanece interrumpida en varios tramos debido a los daños ocasionados por el desborde de ríos y la acumulación de lodo y escombros.

Asimismo, las autoridades informaron que tres de las víctimas aún no han sido identificadas, mientras se mantienen las tareas de búsqueda y reconocimiento en coordinación con equipos de rescate y el Ministerio Público.

Durante la jornada del domingo, se logró el levantamiento de dos cuerpos, uno hallado en la zona de Satélite Norte y otro en La Guardia, a la altura del kilómetro 15, lo que refleja la magnitud del arrastre provocado por la fuerza del agua.

Familiares de las víctimas continúan a la espera de información, mientras las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles nuevas crecidas, debido a las persistentes lluvias en la región.

