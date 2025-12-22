Desde este lunes el diésel deja de ser sustancia controlada en el país

Desde este lunes, el diésel deja de ser considerado sustancia controlada en el país, una medida que apunta a aliviar al sector productivo y al transporte pesado, además de reducir la burocracia y los hechos de corrupción vinculados a su transporte y comercialización.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, con esta determinación, la población podrá comprar y transportar diésel sin ningún tipo de inconveniente, lo que beneficiará principalmente al agro, la minería y el transporte pesado.

“Un tema importante que hemos visto con el sector transporte es que a partir de este lunes el diésel deja de ser sustancia controlada. Esto permitirá que la gente pueda comprar y transportar este carburante sin restricciones”, explicó la autoridad.

Justiniano señaló que durante el proceso de diálogo con el sector transportista, uno de los dirigentes le manifestó que esta normativa le permitirá evitar hasta dos días de demora en frontera para internar diésel al país. “Esto realmente alivia a todos los sectores, pero principalmente permite evitar la corrupción que imperaba en este tipo de situaciones”, añadió.

La autoridad remarcó que no existirá ningún tipo de control sobre el diésel, aclarando que, si bien es un combustible sensible, el mayor problema de desvío se registra con la gasolina.

Esta decisión forma parte del paquete de normas establecidas en el Decreto Supremo 5503, que busca adecuar la normativa a la realidad productiva del país.

Justiniano recordó que anteriormente solo se permitía transportar hasta 120 litros de diésel, una restricción que calificó de excesiva. “Tenemos cosechadoras que consumen hasta 800 litros de diésel al día. Era una barbaridad y un foco tremendo de corrupción”, sostuvo.

