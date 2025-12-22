CR7 y su nuevo club marcan tendencia; hay un requisito para ingresar: ¿Cuál es?

Cristiano Ronaldo, volvió a marcar tendencia fuera de las canchas con el lanzamiento del Vega Members Club en Madrid, un espacio de lujo diseñado para la desconexión total y la máxima privacidad.

El exclusivo club funciona bajo una regla clara y estricta: los teléfonos celulares no son bienvenidos. La medida busca garantizar que celebridades, empresarios y socios puedan relajarse sin el riesgo de filtraciones, grabaciones ocultas o fotografías indiscretas.

Lejos de tratarse de un simple capricho, esta política responde a una filosofía de vida que Ronaldo ha defendido públicamente durante años. En la Expo 2020 de Dubái, el futbolista expresó su preocupación por el uso excesivo de la tecnología, afirmando: “No podemos vivir obsesionados con las pantallas”.

Su postura es coherente incluso en el ámbito familiar. En aquel entonces, el astro portugués reveló que su hijo mayor no contaba con un teléfono celular, priorizando el contacto real, la disciplina y el desarrollo personal lejos de la dependencia digital.

El Vega Members Club se presenta así como un refugio moderno donde el lujo, la privacidad y el bienestar se combinan bajo una premisa clara: vivir el momento sin distracciones digitales, siguiendo la visión de una de las figuras más influyentes del deporte mundial.

