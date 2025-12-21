Navidad sin gastar de más: claves para una cena rica y económica

La cena de Navidad suele venir acompañada de un gasto mayor al habitual, lo que representa un desafío para muchas familias. Sin embargo, especialistas aseguran que, con organización y decisiones inteligentes, es posible disfrutar de una mesa abundante sin pagar de más.

La experta en finanzas y alimentación Lynn Beattie, consultada por The Independent, recomienda planificar antes de salir de compras. Elaborar una lista precisa y calcular las cantidades según el número de comensales ayuda a evitar compras impulsivas y el desperdicio de alimentos.

“La cena de Navidad es simplemente un asado glorificado”, afirma Beattie, y remarca que anticiparse permite acceder a mejores precios y promociones.

Escasez y suba de precios: qué pasa con el lechón

El lechón, uno de los protagonistas clásicos de las fiestas, se volvió difícil de conseguir y presenta fuertes incrementos de precio en muchos mercados. Frente a este escenario, cocineros y especialistas sugieren alternativas más accesibles que mantengan el espíritu festivo.

Pollo, carne vacuna, cortes alternativos de cerdo y opciones vegetarianas como arrollados de verduras, tartas o ensaladas completas permiten armar un menú variado y sabroso sin comprometer el bolsillo.

Para quienes no quieren resignar la tradición, se aconseja optar por cortes más pequeños, carnicerías de barrio o lechón congelado, que suele ofrecer mejor relación precio-calidad.

Cocinar en casa: más ahorro y más sabor

Preparar los platos en casa permite controlar el gasto y la calidad de los ingredientes. Guarniciones simples como papas al horno, ensaladas frescas, vegetales salteados y postres caseros son económicos y rendidores.

Además, cocinar en familia puede transformarse en parte de la celebración. Sopas de verduras asadas, fiambres caseros o postres cítricos son opciones prácticas, de bajo costo y que pueden prepararse con anticipación.

Celebrar sin gastar de más

Planificar con tiempo, elegir bien los ingredientes, comparar precios y aprovechar descuentos son claves para enfrentar la suba de costos. Con creatividad y organización, es posible disfrutar de una Navidad especial sin resignar calidad ni excederse en los gastos.

