Navidad sin gastar de más: claves para una cena rica y económica

Con planificación, creatividad y buenas ofertas, es posible armar una mesa rica y completa sin desbordar el presupuesto familiar.
21/12/2025 12:57
Escuchar esta nota
La cena de Navidad suele venir acompañada de un gasto mayor al habitual, lo que representa un desafío para muchas familias. Sin embargo, especialistas aseguran que, con organización y decisiones inteligentes, es posible disfrutar de una mesa abundante sin pagar de más.
La experta en finanzas y alimentación Lynn Beattie, consultada por The Independent, recomienda planificar antes de salir de compras. Elaborar una lista precisa y calcular las cantidades según el número de comensales ayuda a evitar compras impulsivas y el desperdicio de alimentos.
“La cena de Navidad es simplemente un asado glorificado”, afirma Beattie, y remarca que anticiparse permite acceder a mejores precios y promociones.
Escasez y suba de precios: qué pasa con el lechón
El lechón, uno de los protagonistas clásicos de las fiestas, se volvió difícil de conseguir y presenta fuertes incrementos de precio en muchos mercados. Frente a este escenario, cocineros y especialistas sugieren alternativas más accesibles que mantengan el espíritu festivo.
Pollo, carne vacuna, cortes alternativos de cerdo y opciones vegetarianas como arrollados de verduras, tartas o ensaladas completas permiten armar un menú variado y sabroso sin comprometer el bolsillo.
Para quienes no quieren resignar la tradición, se aconseja optar por cortes más pequeños, carnicerías de barrio o lechón congelado, que suele ofrecer mejor relación precio-calidad.
Cocinar en casa: más ahorro y más sabor
Preparar los platos en casa permite controlar el gasto y la calidad de los ingredientes. Guarniciones simples como papas al horno, ensaladas frescas, vegetales salteados y postres caseros son económicos y rendidores.
Además, cocinar en familia puede transformarse en parte de la celebración. Sopas de verduras asadas, fiambres caseros o postres cítricos son opciones prácticas, de bajo costo y que pueden prepararse con anticipación.
Celebrar sin gastar de más
Planificar con tiempo, elegir bien los ingredientes, comparar precios y aprovechar descuentos son claves para enfrentar la suba de costos. Con creatividad y organización, es posible disfrutar de una Navidad especial sin resignar calidad ni excederse en los gastos.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
16:15
18:00
19:00
19:55
12:25
14:00
16:15
18:00
19:00
19:55