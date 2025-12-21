Alcaldía de La Paz fortalece el diálogo con sectores sociales por efectos del decreto 5503

La Alcaldía de La Paz continúa reforzando los espacios de diálogo con los sectores sociales de la ciudad y sostiene reuniones con distintas organizaciones vivas, con el objetivo de escuchar sus posiciones frente a la aplicación del Decreto Supremo 5503, que dispone la liberación de la subvención a los hidrocarburos, y su impacto en la economía del país.

El director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, informó que este domingo se da continuidad a los encuentros con organizaciones sociales representativas del municipio paceño, en el marco de una agenda de diálogo permanente impulsada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

“Hoy vamos a continuar la reunión con diferentes organizaciones sociales y vivas de La Paz. Nos vamos a reunir con las federaciones de gremialistas, la federación de mercados, la Fejuve La Paz y el control social, para escuchar la posición que se tiene”, señaló la autoridad.

Barrientos explicó que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Central generan una afectación social y económica, principalmente en la economía popular, por lo que consideró fundamental que la Alcaldía escuche de manera directa a los sectores involucrados.

“La decisión del Gobierno de aplicar estas medidas económicas está afectando socialmente en la economía popular y es muy importante escuchar a los sectores como Gobierno Municipal”, afirmó.

Asimismo, destacó que la Alcaldía mantiene una relación constante de trabajo con las organizaciones sociales y con la población, promoviendo espacios de diálogo directo que permitan conocer de primera mano sus preocupaciones y demandas.

“Nosotros siempre hemos trabajado con las organizaciones vivas y directamente con la población, por lo tanto, estamos escuchando sus posiciones sobre estas medidas”, remarcó.

Durante los encuentros, el director de Gobernabilidad indicó que existe una coincidencia general entre los sectores sociales en la exigencia de medidas de compensación y acciones paliativas que permitan mitigar la afectación social generada por la liberación de la subvención a los carburantes.

“Todos exigen que se den medidas de compensación, cuáles son las medidas paliativas y cuáles van a compensar esta afectación social que se está dando a la población”, concluyó Barrientos.

Mire el video:

