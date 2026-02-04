Bolivia tiene nueva contralora interina: quién es Sandra Quiroga y cuál es su trayectoria

El Gobierno designó a Sandra Quiroga Solano como Contralora General del Estado interina, mediante el Decreto Supremo 5538, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cumple con su mandato constitucional de elegir a la autoridad titular.

El decreto establece textualmente:

“Desígnese Contralora General del Estado Interina a la ciudadana Sandra Quiroga Solano, hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla con su mandato constitucional”.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad institucional de la Contraloría, entidad encargada del control, fiscalización y supervisión de la administración pública.

¿Quién es Sandra Quiroga?

Sandra Quiroga es oriunda de Tarija, licenciada en Auditoría, con una maestría en Ciencias en Gerencia Pública. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión pública, gran parte de ellos dentro de la propia Contraloría General del Estado.

Su amplia trayectoria profesional la posiciona como una funcionaria con conocimiento técnico y administrativo del funcionamiento interno de la institución, lo que le permite asumir de manera temporal la conducción del ente fiscalizador.

Trayectoria y experiencia

A lo largo de su carrera, Quiroga ha desempeñado diversas funciones relacionadas con:

Auditorías gubernamentales

Control financiero

Supervisión institucional

Gestión pública

Además, fue una de las 10 profesionales habilitadas durante el proceso de selección iniciado por la anterior Asamblea Legislativa en octubre de 2025, el cual aún no ha sido reanudado.

Entre los postulantes figuraban:

Roy Cecilio Ancasi, Benedicto Apaza, Armando Arce, Edgar Cayujra, Ana María Chuquimia, Edino Clavijo, Carlos Garrón, Miguel Ángel Marañón, Alfredo Villca y Sandra Quiroga.

Reemplazo en el cargo

Con su designación, Quiroga reemplaza a Nora Herminia Mamani Cabrera, quien fue posesionada en julio de 2020 durante el gobierno del presidente Luis Arce.

La nueva autoridad ejercerá funciones de manera interina, hasta que la ALP concluya el proceso de selección y designación del Contralor o Contralora titular.

Objetivo de la designación

Desde el Ejecutivo se destacó que esta medida busca:

Evitar vacíos institucionales

Mantener el control sobre el uso de recursos públicos

Garantizar la transparencia en la administración estatal

Fortalecer la fiscalización gubernamental

Mientras tanto, se espera que el Legislativo reactive el proceso de evaluación y elección de la máxima autoridad de la Contraloría.

