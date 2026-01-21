TEMAS DE HOY:
Política

Brigada Parlamentaria de Santa Cruz analiza endurecer penas contra los avasallamientos de tierras

La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz analiza endurecer las sanciones contra los avasallamientos de tierras, mientras la Gobernación anuncia un plan con apoyo policial y militar para recuperar predios ocupados ilegalmente.

Miguel Ángel Roca Villamontes

21/01/2026 15:02

Santa Cruz, Bolivia

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Fernando Pareja, informó que se analiza la elaboración de un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra los avasallamientos de tierras, pese a que estas conductas ya se encuentran tipificadas en la Ley 477.

“Como Brigada vamos a proponer que se refuerce la 477 para endurecer las penas. Esta es una mala costumbre del anterior Gobierno del MAS, que durante 20 años usó esta actividad como mecanismo para el tráfico de tierras”, afirmó Pareja.

El legislador agregó que la Brigada Parlamentaria cruceña coordinará acciones con distintas autoridades, instituciones y actores que han manifestado su predisposición a colaborar en la lucha contra este delito.

En ese contexto, recordó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció la presentación de un plan de intervención que contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, con el objetivo de desalojar alrededor de 300 propiedades agrícolas avasalladas en el departamento.

 

