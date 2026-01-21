¡Plagio al descubierto! María Juana acusa a artistas peruanos de robar “Idilio”

La reconocida agrupación de música folklórica boliviana María Juana denunció que su canción “Idilio”, de autoría del compositor boliviano Braulio Colliarana, fue plagiada por artistas peruanos y cantada en una fiesta patronal en el país vecino.

El vocalista Marco Veizaga, a través de un video en redes sociales, mostró un fragmento de la canción original y explicó cómo se alteraron letra, melodía y contexto.

“Amigos estamos tristes. No podemos permitir que el plagio se normalice. Le han cambiado la letra a nuestra canción, la melodía y simplemente le han dado otro contexto. Eso no se puede hacer legalmente”, dijo Veizaga.

Plantean acciones legales

El grupo adelantó que su equipo legal tomará contacto con los responsables para formalizar el reclamo.

“Estamos contactando a estas personas inescrupulosas para poder arreglar todo esto. Respetamos y amamos a nuestro público de Perú, Chile, Argentina y Ecuador, porque proyectamos la esencia de nuestro país y nos encanta que reconozcan de dónde viene nuestra música”, agregó el vocalista.

Estreno de nueva canción

Pese al mal sabor de boca, María Juana aprovechó para adelantar su nueva canción para el Carnaval, con un ritmo de Waka Waka o Waka Thuqhuri, una danza mestiza boliviana que satiriza las corridas de toros españolas, fusionando elementos ganaderos y agrícolas con humor y crítica social.

“Es momento de enfocarnos en lo nuevo y mostrar al mundo que es el Waka Waka y esto suena así”, destacó Veizaga.

Mira la programación en Red Uno Play