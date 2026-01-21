Vecinos los acusaron de delinquir, los desnudaron, golpearon y los sometieron a un castigo comunitario ante la mirada y aprobación de varias personas.
21/01/2026 14:11
Un violento episodio de justicia por mano propia se registró en Bulo Bulo, donde una pareja acusada de realizar robos fue desnudada, golpeada y amarrada a un árbol de Palo Santo como castigo comunitario, en medio de gritos, amenazas y aplausos de los presentes.
El hecho quedó registrado en videos que circulan en redes sociales y que contienen imágenes sensibles. En las grabaciones se escucha a una mujer increpar duramente a los acusados mientras los somete al castigo.
“Antes de robar deben pensar. En el Chapare agarran ese ratito, les echan alcohol y les queman, aquí más bien somos buenos”, se oye decir a la mujer mientras los amarra al tronco.
La misma continúa reclamando entre golpes y reproches:
“Así duele cuando roban, las cosas de valor que tanto cuesta. A mi casa ya me han atacado, eso no se hace”.
Durante la escena, varias personas respaldan y celebran el castigo, alentando a la mujer y justificando la agresión como una respuesta al hartazgo por la inseguridad en la zona.
“Eso, bien doña”, se escucha decir a algunos testigos.
El Palo Santo es un árbol que en algunas comunidades se utiliza como forma de castigo ancestral: las personas son amarradas al tronco y expuestas a picaduras de hormigas venenosas, además de golpes y humillaciones públicas.
Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades, mientras el caso genera indignación y debate en redes sociales por el uso de la violencia como método de castigo.
Video:
