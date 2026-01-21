TEMAS DE HOY:
Golpe al narcotráfico Marihuana Capturan a extranjero

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Los desnudaron y amarraron a un árbol: violento castigo comunitario en Bulo Bulo

Vecinos los acusaron de delinquir, los desnudaron, golpearon y los sometieron a un castigo comunitario ante la mirada y aprobación de varias personas.

Red Uno de Bolivia

21/01/2026 14:11

Imagen captura de video
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un violento episodio de justicia por mano propia se registró en Bulo Bulo, donde una pareja acusada de realizar robos fue desnudada, golpeada y amarrada a un árbol de Palo Santo como castigo comunitario, en medio de gritos, amenazas y aplausos de los presentes.

El hecho quedó registrado en videos que circulan en redes sociales y que contienen imágenes sensibles. En las grabaciones se escucha a una mujer increpar duramente a los acusados mientras los somete al castigo.

“Antes de robar deben pensar. En el Chapare agarran ese ratito, les echan alcohol y les queman, aquí más bien somos buenos”, se oye decir a la mujer mientras los amarra al tronco.

La misma continúa reclamando entre golpes y reproches:

“Así duele cuando roban, las cosas de valor que tanto cuesta. A mi casa ya me han atacado, eso no se hace”.

Durante la escena, varias personas respaldan y celebran el castigo, alentando a la mujer y justificando la agresión como una respuesta al hartazgo por la inseguridad en la zona.

“Eso, bien doña”, se escucha decir a algunos testigos.

El Palo Santo es un árbol que en algunas comunidades se utiliza como forma de castigo ancestral: las personas son amarradas al tronco y expuestas a picaduras de hormigas venenosas, además de golpes y humillaciones públicas.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades, mientras el caso genera indignación y debate en redes sociales por el uso de la violencia como método de castigo.

Video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD