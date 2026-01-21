Abuelitos también reciben el Bono PEPE: quiénes pueden cobrarlo y quiénes no

Los adultos mayores, conocidos cariñosamente como abuelitos, también están entre los beneficiarios del Bono PEPE, un apoyo económico impulsado por el Gobierno para aliviar el impacto del incremento de precios en los hogares más vulnerables.

Si en tu familia hay personas mayores que reciben la Renta Dignidad como no rentistas, esta información es clave: ellos sí están habilitados para cobrar este beneficio sin necesidad de realizar ningún trámite nuevo.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) contempla un pago de Bs 150 mensuales durante enero, febrero y marzo, lo que suma un total de Bs 450 en este periodo. Para acceder al cobro, solo se debe presentar la cédula de identidad original en las entidades financieras autorizadas.

¿Quiénes reciben el Bono PEPE?

El beneficio alcanza a personas que ya forman parte de los siguientes programas sociales:

Madres que reciben el Bono Juana Azurduy , con niñas o niños menores de dos años.

Personas con discapacidad grave o muy grave .

Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no son jubilados .

Padres, madres o tutores de estudiantes beneficiarios del Bono Juancito Pinto .

Personas con discapacidad visual, registradas oficialmente.

¿Quiénes están contemplados como adultos mayores?

El Bono PEPE está dirigido a personas mayores de 60 años que reciben la Renta Dignidad y no perciben una jubilación de la Seguridad Social de Largo Plazo.

En este grupo específico, el apoyo económico se amplía: recibirán Bs 150 adicionales de manera mensual durante 12 meses, alcanzando un total de Bs 1.800.

Consulta y verificación

El Gobierno habilitará una plataforma digital para que los ciudadanos puedan verificar si están habilitados para el cobro. Además, se dispondrá de un centro de llamadas para consultas directas.

Plazos para el cobro

Inicio del pago: lunes 26 de enero

Fecha límite: 30 de abril (para quienes no puedan cobrar en los primeros meses)

Las autoridades recalcaron que no es necesario inscribirse ni actualizar datos, ya que los beneficiarios se identifican mediante el cruce de registros oficiales.

