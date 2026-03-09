“¡Ayuda!”: video muestra el momento en que un hombre es arrastrado por el río Piraí

El hecho ocurrió en la localidad Sombrerito, en La Guardia. El hombre fue arrastrado por la corriente mientras intentaba cruzar el río junto a su madre.
09/03/2026 11:08
El dramático momento en el que José Rodríguez Rocha, de 37 años, fue arrastrado por la corriente del río Piraí quedó registrado en un video grabado por una persona que se encontraba en el lugar.
El hecho ocurrió el sábado 7 de marzo en la localidad Sombrerito, en el municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz.
Según relataron sus familiares, Rodríguez Rocha había visitado junto a su madre a unos parientes en la zona. Cuando ambos regresaban, intentaron atravesar el río; sin embargo, la fuerza del agua comenzó a arrastrarlos.
Personas que se encontraban cerca ingresaron al río para ayudarlos y lograron rescatar a la mujer adulta. No obstante, el hombre fue llevado por la corriente y desde entonces no se conoce su paradero.
Búsqueda
Los familiares iniciaron la búsqueda desde la noche del sábado con el apoyo de bomberos y rescatistas, además de presentar la denuncia ante la Policía.
“Estamos buscando a mi sobrino, que se llama José Rodríguez Rocha. Desde ayer en la noche estamos buscándolo. Hemos estado hasta las tres de la mañana y también fuimos a presentar la denuncia a la Policía”, señaló la tía del desaparecido.
La mujer también pidió la colaboración de la población para encontrarlo.
De acuerdo con los familiares, los equipos de rescate indicaron que las labores de búsqueda también dependen del descenso del nivel del río, lo que permitiría ampliar los operativos en la zona.
Hasta la madrugada de este lunes no se tenía información sobre el paradero de Rodríguez, por lo que la familia solicita a las autoridades continuar con los operativos hasta dar con él.
