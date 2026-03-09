“¡Ayuda!”: video muestra el momento en que un hombre es arrastrado por el río Piraí

El dramático momento en el que José Rodríguez Rocha, de 37 años, fue arrastrado por la corriente del río Piraí quedó registrado en un video grabado por una persona que se encontraba en el lugar.

En las imágenes se observa cómo la fuerza del agua lo arrastra mientras varias personas intentan auxiliarlo desde la orilla. “Agárralo”, se escucha decir a uno de los testigos, mientras el hombre pide desesperadamente “¡Ayuda!” antes de desaparecer entre la corriente.

El hecho ocurrió el sábado 7 de marzo en la localidad Sombrerito, en el municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz.

Según relataron sus familiares, Rodríguez Rocha había visitado junto a su madre a unos parientes en la zona. Cuando ambos regresaban, intentaron atravesar el río; sin embargo, la fuerza del agua comenzó a arrastrarlos.

Personas que se encontraban cerca ingresaron al río para ayudarlos y lograron rescatar a la mujer adulta. No obstante, el hombre fue llevado por la corriente y desde entonces no se conoce su paradero.

Búsqueda

Los familiares iniciaron la búsqueda desde la noche del sábado con el apoyo de bomberos y rescatistas, además de presentar la denuncia ante la Policía.

“Estamos buscando a mi sobrino, que se llama José Rodríguez Rocha. Desde ayer en la noche estamos buscándolo. Hemos estado hasta las tres de la mañana y también fuimos a presentar la denuncia a la Policía”, señaló la tía del desaparecido.

La mujer también pidió la colaboración de la población para encontrarlo.

“Por favor, si ustedes lo ven, avisen. Mi hermana no puede hablar, está muy mal. Él estaba con una polera roja y pantalón beige, como aparece en la foto”, expresó.

De acuerdo con los familiares, los equipos de rescate indicaron que las labores de búsqueda también dependen del descenso del nivel del río, lo que permitiría ampliar los operativos en la zona.

Hasta la madrugada de este lunes no se tenía información sobre el paradero de Rodríguez, por lo que la familia solicita a las autoridades continuar con los operativos hasta dar con él.

