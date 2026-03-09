Productores lecheros de Cochabamba piden precio de emergencia tras anulación de resolución

Productores lecheros de Cochabamba solicitaron establecer un precio de emergencia para la leche cruda luego de ser notificados con la anulación de la Resolución Biministerial 003/2025, que fijaba el precio del litro en 4,50 bolivianos para el productor.

El director de la Federación de Ganaderos Lecheros de Cochabamba (Fegalec), Marco Antonio Terán, explicó que el sector busca un ajuste del precio acorde al incremento de los costos de producción.

“Lo que estamos buscando es el ajuste al precio real frente al incremento de los insumos. Hemos solicitado a la empresa que convoque de manera urgente a una reunión para fijar un precio de emergencia”, señaló.

Terán indicó que el pedido fue dirigido a la empresa PIL Andina, mientras se desarrolla un estudio de costos a través de una comisión mixta integrada por representantes de los productores y de la industria.

Según el dirigente, el estatuto de la empresa establece que el precio de la leche debe definirse mediante una comisión paritaria entre ambos sectores, por lo que el estudio técnico permitirá determinar el costo real de producción.

No obstante, mientras se concluye el análisis, que podría tardar alrededor de un mes, los productores piden establecer un precio temporal que permita continuar con la producción y comercialización.

De acuerdo con estimaciones del sector, el precio del litro de leche para el productor debería aproximarse a los 7 bolivianos para cubrir los costos actuales.

Terán también señaló que, en el mercado, el precio de la leche llega a 8 e incluso 9 bolivianos por litro en algunas tiendas, aunque la empresa la distribuye alrededor de 6,80 bolivianos, por lo que aseguró que la mayor ganancia queda en manos de intermediarios.

El dirigente indicó que el incremento del precio es inevitable, aunque aclaró que se buscará un equilibrio que no afecte a los consumidores ni incentive el ingreso de productos de contrabando. Mientras tanto, esperan que el precio de emergencia pueda definirse en los próximos días.

