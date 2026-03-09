“Por favor ayúdenos”: Buscan a hombre arrastrado por el río Piraí en La Guardia; su madre fue rescatada

Un hombre de 37 años se encuentra desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente del río Piraí mientras intentaba cruzarlo junto a su madre. El hecho ocurrió el sábado 7 de marzo en la localidad Sombrerito, municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz.

Según relataron sus familiares, la víctima fue identificada como José Rodríguez Rocha, quien había visitado junto a su madre a unos parientes en la zona. Cuando ambos regresaban, intentaron atravesar el río, momento en el que la fuerza del agua comenzó a arrastrarlos.

Personas que se encontraban cerca ingresaron al río para ayudarlos y lograron rescatar a la mujer adulta; sin embargo, el hombre fue llevado por la corriente y desde entonces no se conoce su paradero.

Los familiares iniciaron una búsqueda desde la noche del sábado con el apoyo de bomberos y rescatistas. “Estamos buscando a mi sobrino, que se llama José Rodríguez Rocha. Desde ayer en la noche estamos buscándolo. Hemos estado hasta las tres de la mañana y también fuimos a presentar la denuncia a la Policía”, señaló la tía del desaparecido.

La mujer pidió colaboración a la población para encontrarlo. “Por favor, si ustedes lo ven, avisen. Mi hermana no puede hablar, está muy mal. Él estaba con una polera roja y pantalón beige, como aparece en la foto”, expresó.

De acuerdo con los familiares, los equipos de rescate indicaron que las labores de búsqueda dependen también del descenso del nivel del río.

Hasta la madrugada de este lunes no se tenía información sobre el paradero de Rodríguez Rocha, por lo que la familia solicita a las autoridades continuar con los operativos hasta dar con él.

El momento en que el hombre fue arrastrado por el río quedó registrado en un video grabado por una persona que se encontraba en el lugar. En las imágenes se observa cómo la corriente del Piraí se lo lleva mientras testigos intentan auxiliarlo.

