Explosión y fuego en la Villa Primero de Mayo: un vehículo quedó completamente calcinado

Un vehículo quedó completamente calcinado luego de registrarse una explosión provocada presuntamente por el trasiego de combustible en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz de la Sierra. El hecho generó gran susto entre los vecinos del Barrio Samaritano.

Según el reporte desde el lugar, el incidente ocurrió a menos de media cuadra de la feria de ropa americana que se instala los días jueves en la avenida Cumavi, un sector donde además existen varios almacenes de ropa, lo que aumentó la preocupación de los comerciantes y residentes.

Las llamas alcanzaron gran altura durante el incendio, llegando incluso a afectar un árbol ubicado en la acera cercana. Tras el siniestro, en el lugar solo quedaron algunos restos del vehículo, que posteriormente fue retirado.

Vecinos relataron que en el motorizado se realizaba el trasiego de combustible cuando se produjo la explosión. Tras el incidente, los dos sujetos que estaban manipulando el carburante se dieron a la fuga.

Se sospecha que uno de ellos sería el propietario del vehículo, mientras que el otro habría llegado para llevarse el combustible con fines de comercialización.

Bomberos acudieron al lugar tras el llamado de los vecinos y lograron sofocar las llamas. Los habitantes del sector piden a las autoridades investigar lo ocurrido y dar con los responsables del hecho.

