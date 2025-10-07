"Salven a mi bebé": joven pierde a su hijo y lucha por sobrevivir tras explosión en San Ramón

Una terrible explosión ocurrida en una vivienda del municipio de San Ramón ha dejado a una familia completamente devastada. La tragedia se produjo cuando una vela encendida, olvidada en medio de galones de combustible almacenados en el hogar, provocó un incendio que terminó en una fuerte explosión.

Como resultado, una menor de edad falleció y una adolescente embarazada perdió a su bebé en el vientre. Otras tres personas permanecen internadas con quemaduras de hasta el 80% de su cuerpo.

La joven más afectada tiene 17 años y se encontraba en el séptimo mes de embarazo. Según relató su tía, antes de ser intubada, alcanzó a pedir por la vida de su bebé.

“Lo único que pedía antes de que la intuben era que por favor le salven a su bebé”, recordó con la voz entrecortada. Sin embargo, los médicos del Hospital Japonés confirmaron que el feto ya no tenía signos vitales al momento de realizarle una cesárea de emergencia.

Además de ella, un bebé de ocho meses y otro familiar también sufrieron quemaduras en el 50% y 60% de sus cuerpos, respectivamente. Ambos están siendo atendidos en el Hospital de Niños y en el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz.

“Los tres están en terapia intensiva, están entubados, y el médico nos dijo que la recuperación es larga. Solo queda esperar”, agregó la tía.

Mientras tanto, la madre de los menores continúa en San Ramón velando los cuerpos de su hija menor y de su nieto. Se prevé que llegue a Santa Cruz en las próximas horas.

La situación económica de la familia se agrava cada día, debido a los altos costos de medicamentos, recetas y tratamientos. “Cada rato salen recetas nuevas, son de alto costo. Agradecemos a quienes ya nos están colaborando, pero necesitamos más ayuda”, expresó.

Quienes deseen brindar apoyo económico o solidario pueden comunicarse al número 69103035, donde los familiares están recibiendo donaciones y coordinación de ayuda.

Mira la programación en Red Uno Play