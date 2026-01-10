La exdiputada y actual candidata a la Alcaldía de Tarija, Luciana Campero, afirmó que desconocía cualquier tipo de amenaza o presión que habría estado enfrentando Mauricio Aramayo, en medio de versiones que indican que el exfuncionario habría sido intimidado por rechazar actos de corrupción.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de Red Uno, donde Campero fue consultada sobre la cercanía que tenía con Aramayo y si, en ese marco de confianza, él le había mencionado algún conflicto o advertencia previa.

“No, la verdad que no. Quiero ser clarísima en esto. Me hubiera gustado que él acuda y nos avise. Yo lo vi hace dos o tres noches en un evento, estuvimos alrededor de una hora o más, con bastante gente, y luego cada quien se fue a continuar con sus actividades”, señaló.

La consulta surgió luego de que la vocera presidencial, Carla Faval, difundiera en redes sociales que Aramayo habría estado recibiendo amenazas por negarse a aceptar una coima en el marco de expulsiones dentro del Senasag.

Campero lamentó no haber tenido conocimiento de esa situación y reflexionó sobre los riesgos que enfrentan quienes denuncian irregularidades.

“Desconocía si él estaba recibiendo presiones o amenazas. A veces uno se guarda las cosas, pero lo que quiero destacar es que cuando uno fiscaliza y enfrenta actos de corrupción, pareciera que por hacer lo correcto, ese es el destino al que nos quieren llevar o con el que intentan asustar a quienes denuncian”, expresó.

