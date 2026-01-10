Viajes suspendidos: empresas y pasajeros golpeados por los bloqueos en Cochabamba

La Terminal de Buses de Cochabamba presenta un panorama desolador con sus boleterías completamente cerradas al público. Esta parálisis total impide la salida de buses tanto al oriente como al occidente del país, dejando las plataformas vacías.

Muchos ciudadanos se encuentran actualmente perjudicados y pernoctan en las instalaciones ante la falta de alternativas. La desesperación crece entre los viajeros que observan cómo el derecho a la libre locomoción ha quedado suspendido por tiempo indefinido debido a las movilizaciones de la COB (Central Obrera Boliviana) que tiene actualmente 56 puntos de bloqueo en todo el país.

Diversas familias llevan varias semanas atrapadas en el departamento y han agotado todos sus recursos económicos de subsistencia. Ante esta situación crítica, grupos de pasajeros han solicitado formalmente al Gobierno la habilitación de vuelos solidarios de emergencia.

El retorno a sus lugares de origen se ha convertido en una odisea imposible de concretar por la vía terrestre tradicional. Mientras la incertidumbre persiste, la ciudadanía demanda soluciones inmediatas para aliviar el drama humano que se vive en la terminal valluna.

