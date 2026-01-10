La capital cruceña se viste de gala hoy para celebrar la primera precarnavalera, marcando el inicio oficial de la fiesta más grande de la región. Camila Ribera, Reina del Carnaval 2026, confesó sentirse emocionada y lista para mostrar un traje trabajado a mano que refleja el alma y corazón de su gente.

El recorrido promete ser un despliegue de identidad donde las danzas típicas y los carros alegóricos serán los protagonistas principales. Por su parte, los representantes de la comparsa "Testarudos" aseguraron que han preparado un espectáculo de alto nivel para sorprender a todos los asistentes.

Este evento busca fortalecer las raíces culturales de Santa Cruz a través de una puesta en escena llena de color y tradición. “Invitamos a todo el pueblo cruceño a volcarse a las calles esta noche para vivir juntos el nacimiento de una nueva e inolvidable experiencia carnavalera”, enfativó la reina del carnaval.

