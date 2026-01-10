Los Haraganes estarán presentes en la segunda precarnavalera

Una noche de ensueño vivió Guadalupe I, tras ser coronada como la reina de los Haraganes Jr y hacer sentir la alegría de los cruceños a pesar de la lluvia que cayó durante su coronación.

La orgullosa reina de los Haraganes confirmó que participarán en la segunda precarnavalera, así como en todas las actividades previas al carnaval.

Con un imponente vestido rojo, que representa a una valerosa mujer cruceña, Guadalupe I, sostuvo que, con la temática de su coronación, se pretende representar a la mujer empoderada y valiente.

“Ser reina para mí no solo significa llevar una corona, sino llevar en alto las tradiciones, la cultura y la identidad camba”, afirmó Guadalupe I.

Mira la programación en Red Uno Play