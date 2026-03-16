Arranca campaña masiva contra el dengue y chikungunya en Cochabamba

Autoridades municipales iniciaron una campaña intensiva para eliminar criaderos de mosquitos y prevenir casos de dengue y Chikungunya en la ciudad de Cochabamba.

El secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz, informó que la iniciativa se desarrolla de manera coordinada entre el Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Municipio, Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) y el Ejército de Bolivia.

Explicó que la campaña fue lanzada el pasado fin de semana y se extenderá durante dos semanas, hasta el 29 de marzo, cuando se realizará una minga de limpieza en distintos sectores de la ciudad.

Durante el inicio de la campaña se movilizaron 780 efectivos militares y cerca de 70 compactadoras de EMSA. En las primeras tareas de limpieza también se retiraron alrededor de 65 toneladas de residuos del lecho del río Rocha.

La iniciativa busca eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de estas enfermedades. Las acciones incluyen la limpieza de patios, la eliminación de recipientes que acumulen agua y la recolección de objetos en desuso que pueden convertirse en focos de reproducción del insecto.

Cruz explicó que estas enfermedades pueden generar fiebre, fuerte dolor muscular e incluso incapacidad temporal, por lo que destacó la importancia de la participación ciudadana.

“Si la sociedad se compromete a trabajar con las recomendaciones de los gestores de salud, podemos tener buenos resultados”, señaló.

La autoridad también expresó preocupación por la cobertura de vacunación contra el sarampión y pidió a la población acudir a los centros de salud para completar los esquemas de inmunización.

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