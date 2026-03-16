Sedes confirma 31 casos de chikungunya y declara alerta sanitaria en Potosí

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó 31 casos de chikungunya en el departamento de Potosí, situación que llevó a declarar alerta sanitaria para contener la propagación de la enfermedad.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Huáscar Alarcón, explicó que el primer caso detectado fue importado y posteriormente se registraron contagios locales debido a la presencia del mosquito transmisor en la región.

“Lastimosamente hemos tenido un primer caso importado y posteriormente se ha confirmado la presencia del virus dentro del departamento”, señaló.

Según la investigación epidemiológica, el ingreso del virus habría ocurrido tras la llegada de visitantes provenientes de regiones como Santa Cruz de la Sierra durante las celebraciones de Carnaval.

El especialista explicó que el contagio ocurre únicamente a través de la picadura de un mosquito infectado y no por contacto directo entre personas.

“La enfermedad no se transmite de persona a persona. Tiene que existir un mosquito infectado que primero pique a una persona enferma y luego transmita el virus”, aclaró Alarcón.

El vector responsable es el mosquito Aedes aegypti, que también transmite otras enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla.

Las autoridades señalaron que el mosquito logró adaptarse a zonas del departamento debido a las condiciones climáticas y a la presencia de regiones semitropicales, especialmente en áreas cercanas a los límites con Cochabamba y Sucre.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, dolores musculares, náuseas y dolor de cabeza.

Ante la situación, el Sedes Potosí activó un plan de contingencia que incluye fumigaciones, control de criaderos y coordinación con autoridades sanitarias de otros departamentos para evitar la expansión del virus.

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