“Tenemos que hacer un análisis de costo-efectividad para garantizar vacunas”: sobre el aumento de casos de chikungunya

Bolivia se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante el incremento de casos de Chikungunya en diversas regiones endémicas del país. La viceministra de Vigilancia Epidemiológica, Roxana Salamanca, señaló que las mutaciones del virus y el cambio climático han facilitado una propagación más agresiva.

Respecto a las estrategias de prevención a largo plazo, el Gobierno nacional evalúa la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias para proteger a la población.

"Como país tenemos que hacer un análisis de costo-eficiencia para garantizar vacunas con aprobación de la FDA", explicó la autoridad ministerial.

La sintomatología reportada incluye náuseas, fatiga extrema, erupciones en la piel y dolores agudos en las articulaciones que afectan la salud de los ciudadanos. El incremento de las temperaturas y las constantes lluvias actuales garantizan un escenario ideal para la reproducción del mosquito transmisor.

Desde el sector profesional, el Colegio Médico de Santa Cruz ha manifestado su alarma ante una probable saturación de los hospitales por este brote. Humberto Vargas, presidente de la institución, advirtió que el sistema de salud no está en condiciones de soportar el abandono durante los días de Carnaval.

Para mitigar este impacto, los médicos consideran urgente una reunión de alto nivel que involucre a todos los niveles de gobierno.

"Lo correcto es llamar a un COE Departamental para que las acciones se tomen entre todas las autoridades y juntas vecinales", afirmó Vargas.

La falta de mantenimiento en los canales y la acumulación de criaderos en la ciudad representan el mayor desafío para frenar la progresión de la enfermedad. Mientras el Ministerio activa brigadas de respuesta inmediata, los profesionales exigen a la Alcaldía una intervención rápida para mejorar el estado sanitario de los barrios.

