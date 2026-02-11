Ronald Unzueta propone priorizar basura, salud y seguridad en Cochabamba

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Ronald Unzueta, presentó en Red Uno sus propuestas de gestión, destacando un plan centrado en la renovación política, la inversión social y la solución de problemas estructurales como la basura, la seguridad ciudadana y la salud.

Unzueta se definió como “un ciudadano que siempre peleó por los derechos de la gente de a pie” y dijo que su candidatura busca representar una alternativa frente a lo que calificó como la “vieja política tradicional” que postergó a la ciudad por 20 años.

El candidato aseguró que su propuesta no responde a posiciones ideológicas de izquierda o derecha, sino a un modelo de inclusión.

En ese marco, planteó priorizar la inversión en la zona sur, especialmente en los distritos 14, 15, 8, 9 y 4, con el objetivo de reducir las brechas y “devolver a Cochabamba su condición de ciudad jardín”, sin descuidar el centro ni otras zonas.

Uno de los ejes principales de su propuesta es el manejo de la basura. Anunció que, de llegar a la Alcaldía, anulará el contrato vigente para el recojo y tratamiento de residuos, al considerar que compromete económicamente al municipio.

Propuso avanzar hacia una solución intermunicipal, cerrar el relleno sanitario de K’ara K’ara y licitar un nuevo complejo de industrialización de residuos que permita una gestión sostenible.

En materia de seguridad ciudadana, planteó destinar mayores recursos para fortalecer el trabajo de la Policía, mejorar el funcionamiento de cámaras de vigilancia y priorizar la prevención del delito. Señaló que los guardias municipales deben concentrarse en el control de mercados y tareas administrativas.

En el área de salud, anunció que priorizará la inversión en centros y hospitales municipales, garantizando atención las 24 horas, la contratación de especialistas y el pago oportuno al personal médico.

En educación, propuso realizar mantenimiento permanente de las unidades educativas durante todo el año y no solo antes del inicio de clases, además de impulsar proyectos sostenibles sin recurrir a créditos.

Finalmente, Unzueta señaló que su plan incluye el ordenamiento vial y del transporte, la mejora de mercados municipales y el saneamiento de propiedades en la zona sur, con el objetivo de promover desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los cochabambinos.

