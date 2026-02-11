Xavier Iturralde propone apoyar a los emprendedores

Esta noche en Que No Me Pierda (QNMP), estuvo presente el candidato a la Alcaldía de La Paz, Xavier Iturrralde. Siendo su primera incursión en la política, afirmó que, en su experiencia, observó demasiadas falencias en la burocracia del municipio que afectaron sus emprendimientos.

Corrupción

Iturralde propone atacar y acabar con la corrupción cambiando el sistema, cambiando el paradigma de manejo que conocemos hasta ahora.

Obras por cinco

Propone que se debe hacer un cambio al manejo económico del municipio, donde actualmente, del 100% del presupuesto de la alcaldía, un 90% está destinado a gastos y solo el 10%, a obras. Se busca revertir esta situación.

Reforma administrativa

La propuesta contempla la reducción de funcionarios del municipio y, con ese ahorro, destinarlo a obras. Se debe reducir personal en situaciones administrativas y aumentar técnicos para llevar adelante proyectos.

Gobernabilidad

El candidato afirma que, para que exista una gobernabilidad dentro del municipio, se debe obtener al menos seis concejales que apoyen las medidas desde el concejo municipal.

Transporte municipal

Según Iturralde, señala que el servicio de los Puma Katari se encuentra en quiebra y se subvenciona el servicio; menciona que tiene un plan para que este servicio sea salvado y pueda multiplicarse en sus unidades en base a concesiones a privados.

Parqueos tarifados

Si llega a ser alcalde, indicó que se quitará ese cobro de los parqueos en zonas de La Paz por ser inmoral, por realizar un doble pago al municipio.

Pero existirá un incentivo a privados para que puedan construir parqueos privados y despejar las calles del municipio.

Finalmente, Iturralde menciona que destruirá el viejo sistema para poder, junto a la población, implementar una nueva administración de la Alcaldía paceña.

Mira la programación en Red Uno Play