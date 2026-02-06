Cuenta regresiva electoral: Hoy vence el plazo para sustituir candidaturas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerrará este jueves 5 de febrero a las 23:59 el plazo impostergable para la sustitución de candidaturas en todo el país. El vocal Ramiro Canedo exhortó a las alianzas a cumplir con el calendario electoral para evitar quedar fuera de la contienda subnacional.

La autoridad recordó que, una vez vencido este término legal, no se admitirá ninguna modificación adicional en las listas oficiales de los nueve departamentos.

“El 5 de febrero se realiza el cierre; a partir de ese momento ya no será posible modificar las candidaturas”, enfatizó Canedo para marcar la rigurosidad del proceso.

Hasta algunas horas atrás, el organismo electoral ha contabilizado 1.698 sustituciones a nivel nacional, con una marcada concentración de trámites en el departamento de La Paz. Mientras la sede de Gobierno encabeza la lista con 473 cambios, regiones como Cochabamba apenas registraron 13 movimientos en sus planillas.

Santa Cruz

"Si no reemplazan hoy a los candidatos, lamentablemente van a quedar en acefalías esos espacios", advirtió el vocal Manfredo Bravo, subrayando que solo se permitirán cambios posteriores en casos de inhabilitación por impugnación.

Respecto a los fallos judiciales, se confirmó el rechazo al amparo de SAO y ADN, ratificando que sus postulantes no podrán inscribirse al estar sus siglas canceladas. Bravo señaló que la Sala Plena continúa evaluando solicitudes de pueblos indígenas y descargos de candidatos impugnados que aún se encuentran dentro del plazo legal.

En la capital cruceña, la alianza "Creemos" formalizó el reemplazo de figuras para concejalías en 13 municipios y dos espacios en la Asamblea Legislativa Departamental. El delegado Fernando Pareja aseguró que han presentado la mayor cantidad de aspirantes y que el despliegue territorial continuará con fuerza en todo el departamento.

Por su parte, el candidato a la alcaldía cruceña por el PDC, Rafael Quinteros, acudió al tribunal para entregar la sustitución de ocho concejales entre titulares y suplentes. El aspirante señaló que siguen recorriendo los distritos para recolectar las necesidades urgentes de cada ciudadela antes del cierre del ciclo administrativo.

