¿Le robaron un penal? Miguelito queda en el centro de la polémica en empate entre Santos y São Paulo

El boliviano Miguelito Terceros volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño. En el empate entre Santos FC y São Paulo, el joven talento ingresó en el segundo tiempo, disputó 21 minutos y quedó en el centro de la polémica tras una jugada en la que fue derribado dentro del área, sin que el árbitro sancionara penal.

La acción ocurrió en el tramo final del encuentro, cuando Miguelito encaró en el área rival y terminó en el suelo tras un contacto con un defensor. Sin embargo, el juez Anderson Daronco consideró que no hubo falta y ordenó que el partido continuara, generando reclamos y cuestionamientos en redes sociales.

El encuentro comenzó con ventaja para Santos, gracias al gol de Zé Rafael a los 50 minutos del primer tiempo. No obstante, São Paulo logró igualar el marcador en la segunda etapa.

A los 20 minutos del complemento, Jonathan Calleri marcó el tanto del empate con un preciso cabezazo, luego de un centro de Lucas Moura. El balón ingresó cerca del palo izquierdo, dejando sin opciones al arquero Gabriel Brazão.

Calleri fue la gran figura del partido. El delantero argentino anotó un gol y remató en cuatro ocasiones al arco, siendo clave para su equipo. Por su parte, Zé Rafael también tuvo una destacada actuación al convertir un tanto y generar peligro con dos disparos.

Santos, dirigido por Juan Pablo Vojvoda, formó con un esquema 4-3-3: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gabriel Menino, João Schmidt, Zé Rafael; Álvaro Barreal, Gabriel Barbosa y Rony.

En tanto, São Paulo, bajo la conducción de Hernán Crespo, apostó por un 5-3-2 con Rafael; Maik, Alan Franco, Robert Arboleda, Sabino, Enzo Díaz; Damián Bobadilla, Danielzinho, Pablo Maia; Gonzalo Tapia y Jonathan Calleri.

El partido se disputó en el estadio Vila Belmiro, con el arbitraje de Anderson Daronco.

En la próxima fecha, Santos visitará a Athletico Paranaense, mientras que São Paulo será local frente a Grêmio.

