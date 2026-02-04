El fútbol de Brasil está de luto tras conocerse el fallecimiento del futbolista de 22 años João Victor da Silva Santos, quien murió tras ser alcanzado por una bala perdida en Maceió, estado de Alagoas, mientras celebraba el aniversario de un club local.

El jugador, conocido como Vitao, estuvo tres semanas en coma luego de quedar gravemente herido. Según reportan medios internacionales, su deceso fue confirmado el pasado viernes 30 de enero.

Vitao se formó en Cruzeiro entre 2019 y 2021, periodo en el que compartió plantel con futbolistas como Vitor Roque y el arquero Otávio Costa.

El club Parma Alagoana, donde João jugaba en la modalidad de fútbol 7, emitió un comunicado en redes sociales acompañado por una fotografía del atleta: “Es con gran tristeza que la familia de Parma expresa su solidaridad en este momento de profundo dolor por la pérdida del atleta Vitao. Su historia, su dedicación y su sonrisa quedarán grabadas para siempre en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

El futbolista debutó profesionalmente con São Bernardo, equipo de la Serie C del fútbol brasileño, aunque ya no se encontraba en actividad profesional al momento del hecho.

Hasta el momento han surgido pocos detalles sobre las circunstancias del disparo, aunque reportes locales señalan que el jugador fue alcanzado por una bala perdida.

