¿Ya hiciste planes? Estas son las fechas del Carnaval que paralizarán el país

Febrero llega cargado de color, música, tradición y feriados. Bolivia ya vive el Carnaval 2026, uno de los momentos más esperados del año, con actividades que recorren todo el país y reúnen a miles de personas en torno a la cultura, la danza y la alegría.

Desde Oruro hasta Santa Cruz, pasando por La Paz, Cochabamba y Tarija, cada región se prepara para mostrar su identidad en un mes donde las calles se llenan de comparsas, trajes, bandas y festejos.

Santa Cruz: la fiesta grande del oriente

El calendario carnavalero cruceño ya está en marcha con la coronación de la reina Camila I y las tradicionales precarnavaleras.

El evento principal será el Gran Corso Cruceño, que se realizará el sábado 14 de febrero en el Cambódromo, donde comparsas y carros alegóricos desfilarán ante miles de espectadores.

Tras el corso, llegarán los esperados tres días de mojazón, con juegos de agua, fiestas barriales y encuentros entre comparsas.

La Paz: tradición, simbolismo y cultura

El Carnaval Paceño 2026 contará con una de las agendas más extensas del país, con 24 actividades oficiales entre enero y marzo.

Entre los eventos más destacados se encuentran:

Desentierro del Pepino

Elección de la Reina Tawaqo

Corso Infantil

Ch’alla

Entierro del Pepino

Entrega de los Pepinos de Oro

Estas celebraciones consolidan a La Paz como uno de los centros culturales más importantes del Carnaval boliviano.

Cochabamba: el Carnaval de la Concordia

Cochabamba celebrará su tradicional Carnaval de la Concordia con desfiles, expresiones artísticas y actividades culturales.

El punto más esperado será el Corso de la Concordia, previsto para el sábado 21 de febrero, donde participarán fraternidades, comparsas y grupos folklóricos del valle.

Oruro: patrimonio de la humanidad

El Carnaval de Oruro, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es uno de los más importantes del continente.

Sus días centrales serán:

14 y 15 de febrero de 2026

Más de 20 mil danzarines y miles de músicos recorrerán la ruta hacia el Santuario del Socavón, interpretando danzas como:

Diablada

Morenada

Caporales

Tinku

Saya

Fechas clave:

7 de febrero: Festival de Bandas

8 de febrero: Último Convite

12 de febrero: Anata Andina

13 de febrero: Convite del Tío-Challa

14 de febrero: Peregrinación al Socavón

15 de febrero: Corso de Carnaval

16 de febrero: Día del Diablo y del Moreno

Además, este año se impulsa una ruta gastronómica certificada para fortalecer el turismo.

Tarija: alegría chapaca

Tarija también se suma con dos celebraciones tradicionales:

5 de febrero: Fiesta de Compadres

12 de febrero: Fiesta de Comadres

Ambos eventos destacan por su música, gastronomía, juegos y confraternización.

Febrero: el mes más festivo del año

Con feriados nacionales, fines de semana largos y una intensa agenda cultural, febrero se convierte en el mes más alegre del calendario boliviano.

Las autoridades recomiendan a la población disfrutar con responsabilidad, respetar las tradiciones y cuidar los espacios públicos durante las celebraciones.

Mira la programación en Red Uno Play