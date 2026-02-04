¿Ya hiciste planes? Estas son las fechas del Carnaval que paralizarán el país

Conoce las fechas clave y los eventos imperdibles del mes. Febrero se convierte en el corazón festivo del país.
04/02/2026 10:43
Escuchar esta nota
Febrero llega cargado de color, música, tradición y feriados. Bolivia ya vive el Carnaval 2026, uno de los momentos más esperados del año, con actividades que recorren todo el país y reúnen a miles de personas en torno a la cultura, la danza y la alegría.
Desde Oruro hasta Santa Cruz, pasando por La Paz, Cochabamba y Tarija, cada región se prepara para mostrar su identidad en un mes donde las calles se llenan de comparsas, trajes, bandas y festejos.
Santa Cruz: la fiesta grande del oriente
El calendario carnavalero cruceño ya está en marcha con la coronación de la reina Camila I y las tradicionales precarnavaleras.
El evento principal será el Gran Corso Cruceño, que se realizará el sábado 14 de febrero en el Cambódromo, donde comparsas y carros alegóricos desfilarán ante miles de espectadores.
Tras el corso, llegarán los esperados tres días de mojazón, con juegos de agua, fiestas barriales y encuentros entre comparsas.
La Paz: tradición, simbolismo y cultura
El Carnaval Paceño 2026 contará con una de las agendas más extensas del país, con 24 actividades oficiales entre enero y marzo.
Entre los eventos más destacados se encuentran:
Desentierro del Pepino
Elección de la Reina Tawaqo
Corso Infantil
Ch’alla
Entierro del Pepino
Entrega de los Pepinos de Oro
Estas celebraciones consolidan a La Paz como uno de los centros culturales más importantes del Carnaval boliviano.
Cochabamba: el Carnaval de la Concordia
Cochabamba celebrará su tradicional Carnaval de la Concordia con desfiles, expresiones artísticas y actividades culturales.
El punto más esperado será el Corso de la Concordia, previsto para el sábado 21 de febrero, donde participarán fraternidades, comparsas y grupos folklóricos del valle.
Oruro: patrimonio de la humanidad
El Carnaval de Oruro, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es uno de los más importantes del continente.
Sus días centrales serán:
14 y 15 de febrero de 2026
Más de 20 mil danzarines y miles de músicos recorrerán la ruta hacia el Santuario del Socavón, interpretando danzas como:
Diablada
Morenada
Caporales
Tinku
Saya
Fechas clave:
7 de febrero: Festival de Bandas
8 de febrero: Último Convite
12 de febrero: Anata Andina
13 de febrero: Convite del Tío-Challa
14 de febrero: Peregrinación al Socavón
15 de febrero: Corso de Carnaval
16 de febrero: Día del Diablo y del Moreno
Además, este año se impulsa una ruta gastronómica certificada para fortalecer el turismo.
Tarija: alegría chapaca
Tarija también se suma con dos celebraciones tradicionales:
5 de febrero: Fiesta de Compadres
12 de febrero: Fiesta de Comadres
Ambos eventos destacan por su música, gastronomía, juegos y confraternización.
Febrero: el mes más festivo del año
Con feriados nacionales, fines de semana largos y una intensa agenda cultural, febrero se convierte en el mes más alegre del calendario boliviano.
Las autoridades recomiendan a la población disfrutar con responsabilidad, respetar las tradiciones y cuidar los espacios públicos durante las celebraciones.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30