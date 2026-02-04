TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Oruro Atraco Taxista desaparecido

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

¿Ya hiciste planes? Estas son las fechas del Carnaval que paralizarán el país

Conoce las fechas clave y los eventos imperdibles del mes. Febrero se convierte en el corazón festivo del país.

Silvia Sanchez

04/02/2026 10:43

¿Ya hiciste planes? Estas son las fechas del Carnaval que paralizarán el país. Foto referencial ABI
Bolivia

Escuchar esta nota

Febrero llega cargado de color, música, tradición y feriados. Bolivia ya vive el Carnaval 2026, uno de los momentos más esperados del año, con actividades que recorren todo el país y reúnen a miles de personas en torno a la cultura, la danza y la alegría.

Desde Oruro hasta Santa Cruz, pasando por La Paz, Cochabamba y Tarija, cada región se prepara para mostrar su identidad en un mes donde las calles se llenan de comparsas, trajes, bandas y festejos.

Santa Cruz: la fiesta grande del oriente

El calendario carnavalero cruceño ya está en marcha con la coronación de la reina Camila I y las tradicionales precarnavaleras.

El evento principal será el Gran Corso Cruceño, que se realizará el sábado 14 de febrero en el Cambódromo, donde comparsas y carros alegóricos desfilarán ante miles de espectadores.

Tras el corso, llegarán los esperados tres días de mojazón, con juegos de agua, fiestas barriales y encuentros entre comparsas.

La Paz: tradición, simbolismo y cultura

El Carnaval Paceño 2026 contará con una de las agendas más extensas del país, con 24 actividades oficiales entre enero y marzo.

Entre los eventos más destacados se encuentran:

  • Desentierro del Pepino

  • Elección de la Reina Tawaqo

  • Corso Infantil

  • Ch’alla

  • Entierro del Pepino

  • Entrega de los Pepinos de Oro

Estas celebraciones consolidan a La Paz como uno de los centros culturales más importantes del Carnaval boliviano.

Cochabamba: el Carnaval de la Concordia

Cochabamba celebrará su tradicional Carnaval de la Concordia con desfiles, expresiones artísticas y actividades culturales.

El punto más esperado será el Corso de la Concordia, previsto para el sábado 21 de febrero, donde participarán fraternidades, comparsas y grupos folklóricos del valle.

Oruro: patrimonio de la humanidad

El Carnaval de Oruro, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es uno de los más importantes del continente.

Sus días centrales serán:

14 y 15 de febrero de 2026

Más de 20 mil danzarines y miles de músicos recorrerán la ruta hacia el Santuario del Socavón, interpretando danzas como:

  • Diablada

  • Morenada

  • Caporales

  • Tinku

  • Saya

Fechas clave:

  • 7 de febrero: Festival de Bandas

  • 8 de febrero: Último Convite

  • 12 de febrero: Anata Andina

  • 13 de febrero: Convite del Tío-Challa

  • 14 de febrero: Peregrinación al Socavón

  • 15 de febrero: Corso de Carnaval

  • 16 de febrero: Día del Diablo y del Moreno

Además, este año se impulsa una ruta gastronómica certificada para fortalecer el turismo.

Tarija: alegría chapaca

Tarija también se suma con dos celebraciones tradicionales:

  • 5 de febrero: Fiesta de Compadres

  • 12 de febrero: Fiesta de Comadres

Ambos eventos destacan por su música, gastronomía, juegos y confraternización.

Febrero: el mes más festivo del año

Con feriados nacionales, fines de semana largos y una intensa agenda cultural, febrero se convierte en el mes más alegre del calendario boliviano.

Las autoridades recomiendan a la población disfrutar con responsabilidad, respetar las tradiciones y cuidar los espacios públicos durante las celebraciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD