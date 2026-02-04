Libertadores: Viscarra y Alianza van por el primer golpe ante Sportivo 2 de Mayo de Paraguay

Alianza Lima del Perú, donde milita el boliviano Guillermo Viscarra, visitará esta noche desde las 20:30 a Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, por el partido de ida de la Primera Fase de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el estadio Río Parapití, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Con la ilusión de iniciar con buen pie su camino internacional, el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede enfrentará al vicecampeón de la Copa Paraguay, que logró una histórica clasificación a este prestigioso torneo continental.

El cuadro blanquiazul llega a este compromiso con varias bajas por lesión y ausencias. Luis Advíncula, jugador mundialista, no estará por sacroileítis; Luis Ramos quedó fuera por una distensión muscular; Jesús Castillo continúa lesionado; y Josué Estrada sigue en recuperación y no viajó con la delegación. Además, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados del primer plantel por indisciplina.

Por su parte, el equipo local no presenta bajas sensibles, aunque llega golpeado tras caer por 5-1 ante Nacional en el torneo paraguayo.

Para este duelo se designó una terna uruguaya. José Burgos será el árbitro principal, Horacio Ferreiro el primer asistente, Pablo Llarena el segundo asistente y Hernán Heras el cuarto árbitro. En el VAR estará Antonio García, acompañado por Jonhatan Fuentes como AVAR.

