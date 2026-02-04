"YPFB debe hacer mantenimiento a sus tanques": Mecánicos alertan sobre daños masivos en vehículos por gasolina de mala calidad

La calidad del combustible en Bolivia vuelve a estar bajo la lupa, tras las denuncias de numerosos conductores y transportistas sobre fallas mecánicas en sus vehículos.

Guido Moreno Peredo, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz, explicó en Que No Me Pierda que el origen del problema se encuentra principalmente en la gasolina almacenada por gestiones anteriores y en la falta de mantenimiento adecuado de los tanques de almacenamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“El problema surge cuando hidrocarburos antiguos, que se fueron degradando con el tiempo, forman sedimentos, gomosos y lodos que contaminan la nueva gasolina al mezclarse en los tanques”, explicó Moreno.

Aclaró que, aunque la gasolina importada actualmente cumpla con los estándares de calidad, los residuos heredados afectan directamente al combustible nuevo y provocan la degradación del mismo.

Moreno enfatizó que la responsabilidad de esta situación recae en quienes administran y distribuyen los hidrocarburos.

“Debieron haberse tomado los recaudos mínimos de mantenimiento, incluyendo la limpieza periódica de los tanques, para evitar que estos residuos afecten la nueva gasolina. No basta con que el combustible sea técnicamente bueno; si el almacenamiento es deficiente, los problemas persisten.”

Impacto en los vehículos

Según Moreno, los daños mecánicos causados por la gasolina contaminada son graves y, en muchos casos, permanentes. Los vehículos presentan exceso de carbonilla, asientos de válvula malogrados y problemas en la culata, que requieren reparaciones parciales o casi totales.

“He visto casos donde el costo de la reparación ha llegado hasta 7.000 bolivianos, dependiendo del tipo de motor y la cilindrada del vehículo”, detalló.

El experto recomendó a los conductores estar atentos a los primeros síntomas de fallas, como dificultades para encender el motor o humo blanco en el escape, y acudir inmediatamente a un taller para minimizar los daños.

Respecto a la mezcla de etanol y la alteración en la formulación anunciada por las autoridades, Moreno advirtió que esto no ataca la raíz del problema. “El verdadero problema son los residuos gomosos heredados; cambiar la concentración de etanol no resuelve la contaminación en los tanques”, señaló.

El ingeniero destacó que la gasolina de empresas privadas ha mostrado mejores resultados debido al cuidado en el almacenamiento y uso de aditivos de calidad. “La diferencia está en que esta gasolina no pasa por los tanques grandes de YPFB, donde se presentan los problemas”, explicó.

Enfatizó que resolver esta situación no es inmediato, pero es imprescindible para proteger el parque automotor del país. Además, afirmó que es fundamental convocar a mesas técnicas donde participen todas las entidades involucradas en la distribución y control del combustible.

“Mientras no se limpien los tanques y se mantengan los estándares internacionales de calidad, los vehículos seguirán sufriendo daños graves. La solución definitiva requiere disciplina, mantenimiento y control constante en toda la cadena de distribución”, concluyó.

