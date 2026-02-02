El programa Sabores Bolivianos, referente de la gastronomía nacional en Red Uno, celebró 5 años al aire con un festejo que combinó cultura, tradición y mucha comida.

El aniversario se celebró simultáneamente en tres ciudades: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con la presencia de los presentadores del programa y una gran cantidad de público que disfrutó de deliciosos platos típicos y bailes al ritmo de grupos espectaculares.

¡Sabores Bolivianos cumple 5 años y lo celebra a lo grande con gastronomía y tradición! Foto Red Uno

En Santa Cruz, el evento se realizó en los exteriores de Red Uno, sobre la calle Honduras, segundo anillo, y se convirtió en una verdadera fiesta popular.

La conductora Gabriela Zegarra cumplió con una de las sorpresas más esperadas: una piñata gigante repleta de regalos para los asistentes, que puso a grandes y chicos a disfrutar de la celebración.

Desde sus inicios, Sabores Bolivianos se ha consolidado como un espacio donde la audiencia aprende a preparar platos tradicionales de cada rincón del país, combinando entretenimiento con gastronomía y cultura boliviana.

El aniversario reafirma el compromiso del programa de acercar la cocina nacional al público, haciendo de cada emisión una experiencia educativa y divertida.

