El público lo pidió y llegó: Gabriela Zegarra se suma a Sabores Bolivianos

La cocina se agranda en Red Uno. Gabriela Zegarra se incorpora desde este lunes 5 de enero a las mañanas de Sabores Bolivianos, el programa gastronómico líder de la televisión boliviana.

Influencer, maquilladora y reconocida figura televisiva, Zegarra pasa a formar parte de la familia de Red Uno, sumándose a uno de los espacios más vistos y queridos por el público.

Gabriela Zegarra también fue jurado en uno de los programas de talento más exitosos del país, La Gran Batalla, donde consolidó su presencia en la pantalla chica. Ahora, su carisma y cercanía llegan al mundo de la gastronomía.

La llegada de Zegarra se da tras el pedido del público, luego de su participación la pasada semana en el programa, donde enseñó a preparar alitas de pollo, un segmento que generó gran aceptación entre los televidentes.

Desde ahora, Gabriela promete llenar de alegría, energía y sabor las mañanas de Red Uno junto al equipo de Sabores Bolivianos, acompañando a Kate, Alejandro y Alan en la cocina más querida del país.

Con esta incorporación, el programa apuesta por seguir renovándose y fortaleciendo su conexión con la audiencia, sumando una figura cercana y muy querida por la gente.

