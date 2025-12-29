Sazón, risas y talento: Kate Peruccy se suma a Sabores Bolivianos

Las mañanas de Sabores Bolivianos se renuevan con energía y sabor. Kate Peruccy es el nuevo rostro que se incorpora al programa culinario de Red Uno, tras la salida de Grisel Quiroga, y promete conquistar al público con su talento y carisma frente a cámaras.

Peruccy es chef profesional, comediante y creadora de contenido. Actualmente forma parte del elenco del programa “Desmadre”, transmitido por AiLive, donde se ha ganado el cariño del público por su estilo espontáneo y auténtico.

Foto Red Uno

Además, Kate ya tiene experiencia en la televisión, ya que integró el panel de “La Noche de la Gri”, espacio emitido por la Red Uno, consolidando su presencia como una figura versátil dentro del mundo del entretenimiento.

Con una combinación de sazón, humor y cercanía, la nueva chef oficial llega dispuesta a prender la cocina y acompañar a los televidentes en sus mañanas, apostando por recetas prácticas, buena vibra y mucha personalidad.

