TEMAS DE HOY:
Del Castillo Reo acusado de violación fugó Eduardo Del Castillo

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Sabores bolivianos

“Todo va a salir bien”: el gracioso momento de Gabriela Zegarra en Sabores Bolivianos

La influencer y presentadora vivió un momento divertido en el programa cuando intentó filetear alitas de pollo y terminó provocando risas en pleno set.

Silvia Sanchez

30/12/2025 10:45

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Gabriela Zegarra, influencer, maquillista y presentadora de televisión, visitó el set de Sabores Bolivianos , el programa gastronómico de la Red Uno, para ponerse el delantal y animarse a cocinar en vivo.

Junto a Alan, se propusieron preparar unas alitas de pollo acompañadas de ensalada de ensalada de col , mostrando paso a paso la receta para que los televidentes pudieran replicarla fácilmente en casa.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando tocó cortar y condimentar las alitas . Al intentar filetear una de las partes más blandas del pollo, Gabriela se confundió con el corte y desató una ola de risas en el estudio.

Tranquilos, todo va a salir bien ”, dijo entre carcajadas, tomándose con humor su primer desafío culinario frente a cámaras.

Pese al divertido traspié, la receta siguió su curso y el equipo logró presentar un plato delicioso , cerrando una mañana llena de sabor, espontaneidad y buena onda, demostrando que en la cocina —como en la vida— equivocarse también es parte del show.

Foto Red Uno

Aquí, recuerda puedes este divertido momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD