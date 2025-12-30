“Todo va a salir bien”: el gracioso momento de Gabriela Zegarra en Sabores Bolivianos

Gabriela Zegarra, influencer, maquillista y presentadora de televisión, visitó el set de Sabores Bolivianos , el programa gastronómico de la Red Uno, para ponerse el delantal y animarse a cocinar en vivo.

Junto a Alan, se propusieron preparar unas alitas de pollo acompañadas de ensalada de ensalada de col , mostrando paso a paso la receta para que los televidentes pudieran replicarla fácilmente en casa.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando tocó cortar y condimentar las alitas . Al intentar filetear una de las partes más blandas del pollo, Gabriela se confundió con el corte y desató una ola de risas en el estudio.

“ Tranquilos, todo va a salir bien ”, dijo entre carcajadas, tomándose con humor su primer desafío culinario frente a cámaras.

Pese al divertido traspié, la receta siguió su curso y el equipo logró presentar un plato delicioso , cerrando una mañana llena de sabor, espontaneidad y buena onda, demostrando que en la cocina —como en la vida— equivocarse también es parte del show.

Foto Red Uno

Aquí, recuerda puedes este divertido momento del programa:

