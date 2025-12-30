Atención beneficiarios: Esto es todo lo que tienes que saber sobre el bono PEPE

El cobro del bono denominado Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) se iniciará durante el mes de enero de 2026 , tal como lo había anunciado el Gobierno en semanas anteriores.

Debido a que el viernes 2 de enero fue declarado feriado extraordinario , el primer día hábil del año será el sábado 3 de enero , fecha en la que se retomarán las actividades administrativas y productivas en el país.

En ese contexto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza , confirmó que esta semana se publicará el cronograma oficial de pagos del bono PEPE y aclaró que no será necesario realizar ningún tipo de inscripción .

"Vamos a publicar esta semana un cronograma de pagos. No hay que hacer ninguna inscripción ni registro, las bases de datos ya existen. Todos los pagos se realizarán a través de entidades financieras, ya sea el Banco Unión u otras entidades", explicó la autoridad en conferencia de prensa.

¿Cuánto es el bono PEPE y por cuánto tiempo se paga?

​​​​​​​El beneficio está establecido en el Decreto Supremo 5503 y consiste en una transferencia de Bs 150 mensuales durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026 .

¿Quiénes reciben el bono?

El ministro Espinoza reiteró que los beneficiarios del bono PEPE son:

Padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio

Mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy

Personas con discapacidad visual, grave o muy grave , debidamente registradas

Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no están jubilados

El pago se realizará de manera directa en entidades financieras habilitadas, una vez que se difunda el cronograma oficial.

