Carnaval 2026

El escudo cruceño cobra vida: así es el majestuoso carro de la Reina

El montaje entra en su fase final para recibir a la soberana del carnaval esta noche.

Ximena Rodriguez

14/02/2026 12:24

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Los preparativos para la gran noche del Corso cruceño han ingresado en su etapa culminante con el ensamblaje de las estructuras alegóricas. El carro que transportará a la soberana destaca este año por un diseño profundamente simbólico inspirado en la herencia regional.

La imponente estructura de 20 metros de largo y 14 de ancho centra su estética en una representación artística del escudo de armas. En el carro destaca la corona ducal, diseñada especialmente para enmarcar la presencia de la reina ante los espectadores.

Los organizadores ultiman las tareas de montaje desde las primeras horas de la jornada para garantizar la seguridad de la plataforma. Con esta obra terminada, se invita a la ciudadanía a congregarse en el recorrido para celebrar la máxima expresión de la fiesta grande.

