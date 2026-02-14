¿Bajó el dólar? Conozca la cotización en el mercado paralelo este sábado 14 de febrero

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró una leve variación en su cotización este sábado 14 de febrero a las 7:06, de acuerdo con datos difundidos por plataformas digitales que monitorean el comportamiento del tipo de cambio informal.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se ubica en Bs 9,14 para la compra y Bs 9,12 para la venta. En comparación con el cierre previo, cuando marcaba Bs 9,14 en compra y Bs 9,13 en venta, se observa un ligero ajuste a la baja en el valor de venta.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta Bs 9,15 para la compra y Bs 9,12 para la venta. La noche anterior había cerrado en Bs 9,16 para la compra y Bs 9,14 para la venta, reflejando también una variación descendente.

El mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado; sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera.

La fluctuación diaria responde principalmente a la dinámica de oferta y demanda, en un contexto en el que el acceso a dólares continúa siendo un tema de seguimiento en la agenda económica nacional.

