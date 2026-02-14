Intensifican controles antes de la partida de buses en la Bimodal

La salida de buses en la Terminal Bimodal de Santa Cruz se normalizó y el flujo de pasajeros comenzó a incrementarse en las últimas horas. En el lugar, efectivos policiales reforzaron los controles para garantizar que cada viaje se realice cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

En el sector final de la terminal, donde se ubican los dos últimos puntos de verificación antes de la partida, se observa un despliegue coordinado de personal de Tránsito, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Los oficiales de Tránsito realizan la revisión de documentos a los conductores, verificando que cuenten con licencia vigente y que cada unidad tenga asignados los dos choferes correspondientes para trayectos largos. Además, se efectúan pruebas de alcoholemia en oficinas de Tránsito, con el fin de prevenir cualquier riesgo en carretera.

Por su parte, funcionarios de la Defensoría de la Niñez suben a cada bus para controlar que los menores de edad cuenten con la autorización correspondiente para viajar. La revisión se realiza pasajero por pasajero, antes de permitir la salida definitiva de las flotas.

Estos controles constituyen el tramo final del operativo, garantizando que las unidades estén en regla antes de emprender viaje hacia sus distintos destinos.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros portar su documentación en orden y presentarse con anticipación para evitar contratiempos en los puntos de control.

