Se normalizan las salidas desde Cochabamba: Se levanta el bloqueo en el Trópico de Cochabamba

Viernes de alivio y movimiento intenso en la Terminal de Buses de Cochabamba. Luego de una mañana marcada por la suspensión de salidas hacia el oriente del país, el Organismo Operativo de Tránsito autorizó finalmente el flujo vehicular por la carretera nueva a Santa Cruz.

Cerca de las 20 horas, se levantó el último punto de bloqueo que permanecía en el sector de Ivirgarzama. Los otros puntos de bloqueo acataron el cuarto intermedio desde la tarde.

Fin del bloqueo en el Trópico

Desde las 17:00 horas, la terminal comenzó a recobrar su ritmo habitual. Las medidas de presión que mantenían interrumpido el tráfico en el sector del Trópico de Cochabamba fueron levantadas, permitiendo que cientos de vehículos que se encontraban varados comenzaran a circular.

"Se ha autorizado la salida por la carretera nueva. Las empresas ya están ofertando pasajes nuevamente y las salidas se están normalizando según lo programado para la noche", señala el reporte desde la oficina de Tránsito de la Terminal.

Durante la mañana, las empresas de transporte habían condicionado sus ventas a la espera de que se despejaran las vías, por lo que ahora se registra una alta demanda de pasajeros que buscaban viajar al oriente.

Éxodo masivo hacia Oruro

A pesar de la normalización hacia Santa Cruz, el foco de mayor afluencia de personas se concentra en las empresas con destino a Oruro. Con el inicio del Carnaval 2026, miles de viajeros han colmado las instalaciones de la terminal valluna para ser parte de la "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".

Se recomienda a los viajeros tomar previsiones debido a la gran cantidad de personas y comprar sus pasajes con anticipación, ya que la demanda hacia el occidente del país se incrementará significativamente durante las próximas horas de la noche.

