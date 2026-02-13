Conozca los horarios de Mi Teleférico durante el Carnaval

La Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico dio a conocer que este sábado dispondrá de horarios especiales, además de que mantendrán sus operaciones habituales durante el feriado de Carnaval 2026, con el objetivo de asegurar el transporte de la ciudadanía y apoyar el movimiento turístico en La Paz y El Alto.

Estos son los horarios para el fin de semana largo de Carnaval

Sábado 14 de febrero de 06:30 a 22:30.

El domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero atenderá de 07:00 a 21:00.

La continuidad del servicio permitirá a familias y visitantes acceder a rutas panorámicas que conectan zonas emblemáticas, miradores naturales, espacios culturales y áreas gastronómicas, consolidando al sistema como una alternativa clave para recorrer ambas ciudades durante las celebraciones.

En el marco del Carnaval, la empresa recordó que está prohibido el consumo de alimentos y bebidas, especialmente alcohólicas, dentro de estaciones y cabinas, así como el ingreso de personas en estado de ebriedad o con aliento alcohólico. El personal de seguridad está facultado para restringir el acceso a quienes incumplan estas normas, como parte de los protocolos internos.

Desde la estatal invitaron a la población a vivir el Carnaval utilizando un medio de transporte sustentable, moderno y seguro, que además ofrece una de las vistas urbanas más destacadas del país.

