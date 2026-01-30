Con el objetivo de acompañar la víspera de la festividad de la Virgen de la Candelaria, la empresa estatal Mi Teleférico informó que la Línea Turística Virgen del Socavón, en la ciudad de Oruro, operará de manera extraordinaria este domingo 1 de febrero, desde las 12:00 del mediodía hasta las 24:00, facilitando el traslado de la población que participará en las actividades culturales y religiosas previas a esta tradicional celebración.

La ampliación del horario busca garantizar el acceso seguro y oportuno de las orureñas y orureños a una de las manifestaciones culturales más importantes del departamento, además de promover el turismo y fortalecer la identidad cultural boliviana.

“Como empresa pública, trabajamos para acompañar las manifestaciones culturales del pueblo boliviano, brindando un servicio de transporte seguro, eficiente y accesible. Esta ampliación de horario en Oruro se enmarca en la política del Gobierno nacional de fortalecer la cultura, el turismo y la integración social”, declaró el gerente de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas.

Asimismo, la empresa recordó que, por razones de seguridad y bienestar de los usuarios, no se permitirá el ingreso de personas en estado inconveniente, ni el traslado o consumo de bebidas alcohólicas y alimentos dentro de las estaciones y cabinas.

Tarifas del teleférico de Oruro:

Nacionales (Ida y retorno): Bs 6.

Nacionales (Solo Ida): Bs 4.

Extranjeros (Ida y retorno Bs 15.

Extranjeros (Solo ida Bs 10.



