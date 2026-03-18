Asistencia familiar y gastos extraordinarios: qué son y cómo cobrarlos

La asistencia familiar y los gastos extraordinarios son conceptos que, aunque relacionados, tienen alcances distintos en el marco legal boliviano. El abogado Roberto Orellana explicó los puntos esenciales sobre cómo se deben pagar y cobrar estos derechos en una entrevista con El Mañanero.

Asistencia familiar: un derecho básico

La asistencia familiar es un derecho que protege las necesidades esenciales de los integrantes de una familia. Incluye alimentación, vivienda, educación y otros gastos regulares que garantizan el bienestar de los hijos o hijas. Este pago es habitual y se realiza de manera mensual, generalmente mediante sentencia judicial o acuerdo entre las partes.

Gastos extraordinarios: un apoyo adicional

Los gastos extraordinarios, en cambio, se presentan de manera eventual y responden a necesidades urgentes o emergentes. Algunos ejemplos son:

Atención médica por accidentes.

Operaciones o tratamientos especiales de salud.

Prótesis, lentes o brackets.

Estos gastos deben ser cubiertos al 50% por cada progenitor, independientemente del pago habitual de la asistencia familiar.

Si el progenitor obligado a pagar no cubre estos gastos de forma voluntaria, la madre, padre o tutor puede presentar la solicitud ante un juez de familia, acompañada de recibos, facturas y pruebas. En casos excepcionales de salud o emergencias, la Sentencia Constitucional 1141-2025 habilita la orden de apremio para garantizar el cumplimiento del pago.

Diferencias clave

Naturaleza del pago : La asistencia familiar es habitual; el gasto extraordinario es emergente.

Monto : La asistencia tiene un valor fijo mensual; el gasto extraordinario puede variar según la necesidad.

Sanción : El impago de la asistencia familiar puede generar orden de apremio y hasta reclusión; los gastos extraordinarios también pueden exigirse judicialmente si no se cumplen de manera voluntaria.

Registro legal: Es recomendable dejar constancia ante el juez para evitar conflictos sobre el uso de los pagos, especialmente en casos de malentendidos.

El abogado resaltó la importancia de cumplir voluntariamente con estos pagos y no esperar a que un juez lo exija.

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